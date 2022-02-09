Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:34 — REGNUM В Свердловской области новой главой Тагилстроевского района Нижнего Тагила стала подполковник полиции Оксана Першина. Соответствующий приказ подписал мэр Владислав Пинаев.

Назначение

Иван Шилов, ИА REGNUM

Ранее Першина работала заместителем главы района. После отставки Дениса Пономарева женщину временно назначили на пост главы. В свою очередь экс-глава Тагилстроевского района получил пост на предприятии «Тагилэнерго».

До перехода на муниципальную службу Першина работала в структурах МВД. Она была начальницей отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Нижнетагильское»