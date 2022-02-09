Уфа, 9 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Строительство инфекционного госпиталя намерены завершить в конце февраля в башкирском городе Туймазы. Об этом сообщил премьер министр правительства Башкирии Андрей Назаров во время посещения этого города.

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Сообщается, что серьезных опасений по срокам и качеству строительства этого медучреждения в настоящий момент нет.

«Мы придерживаемся того графика, который для себя запланировали. Задача перед генеральным подрядчиком и смежными организациями поставлена — все сделать качественно и вовремя. Планируется, что в конце февраля работы будут завершены и данное медицинское учреждение сможет принять пациентов», — приводит пресс-служба республиканского правительства слова Назарова.

Сообщается, что в ближайшее время в медучреждении будет монтироваться медоборудование.

«После установки компьютерного томографа будет проведен технический запуск и соответствующие настройки. Идет работа и с персоналом, мы отрабатываем все необходимые стандартные процедуры, включая логистику, организацию процессов и т.д. В настоящий момент часть сотрудников проходит стажировку в Зубово для закрепления навыков работы в таком учреждении», — приводит пресс-служба слова вице-премьера — министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина.

Отмечается, что сейчас на стройплощадке задействовано свыше 500 рабочих и 45 единиц техники. Специалисты уже завершили монтировать наружные сэндвич панели, витражные группы и окна. Идут работы по монтажу фасонных элементов, откосов. Помимо этого, завершены бетонные работы на всех сопутствующих объектах: дизельная электростанция, котельная, вертолетная площадка, автомойка и др. Прокладываются инженерные коммуникации.