Иркутск, , 09:12 — REGNUM Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области стала ещё более напряжённой. По состоянию на 9 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7746 человек, причём 12 из них погибли за последние сутки.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 191 657 (+2692 за сутки). За последнее время это один из рекордных показателей. Госпитализированы 4013 (-9 за сутки). Это на 7 пациентов меньше, чем накануне.

В то же время излечились 158 075 пациентов (+724 за сутки). Ещё 617 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

Читайте также: В Приангарье значительно сократилось число госпитализированных с COVID-19