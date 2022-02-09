На Гарвардский университет подали в суд за игнорирования домогательств
Вашингтон, 9 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В США несколько студенток Гарвардского университета обвинили руководство учебного заведения в игнорировании факта сексуальных домогательств со стороны одного из преподавателей, сообщает Reuters.
Отмечается, что исковое заявление было подано в суд Бостона (штат Массачусетс). В нем говорится, что преподаватель Джон Комарофф угрожал студенткам проблемами с трудоустройством, если они предадут огласке его действия.
В исковом заявлении утверждается, что университет не сразу принял должные меры в отношении своего сотрудника.
По данным агентства, преподаватель был отправлен в принудительный отпуск.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в США отклонил иск в отношении экс-губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которого обвиняли в сексуальных домогательствах.
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