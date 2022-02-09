Кызыл, 9 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 1835 человек. В то же время подтвердился диагноз у 570 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 570 заболевших мужчин — 182, женщин — 388. По возрасту: детей до 17 лет — 111, от 18−49 лет — 256, 50−64 лет — 115, старше 65 лет — 88. Работников образования — 37, здравоохранения — 38», — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 8456.

В ковидных стационарах республики, по данным на 9 февраля, лечатся 1024 пациента, в том числе 105 детей и 68 беременных женщин. Состояние 145 человек оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда составила 63,7%.