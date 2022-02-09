Чита, 9 февраля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Хоккеисты спортивной школы Олимпийского резерва №2 Читы поддержали флешмоб в честь спортсменов сборной России на Олимпиаде. Подробности 9 февраля сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края Хоккеисты поучаствовали во флешмобе минспорта Забайкалья в поддержку сборной РФ на Олимпийских играх

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«За ходом Олимпиады я стараюсь следить и вообще переживаю за всех наших спортсменов, атлетов, поддерживаю их морально, глядя на картинку телеэкрана. Всем ребятам нашим хотел бы пожелать победы во всех тех стартах, в которых они примут участие. А что касается нашей сборной по хоккею, то я считаю, что очень хороший состав, подбор игроков очень качественный, у ребят есть все шансы добраться до финала и побороться за золотые медали», — пояснил тренер команды «Чита-2006» Дмитрий Щербак.

Он отметил, что главный конкурент наших хоккеистов на Олимпийских играх — сборная Канады, так как это сложилось исторически.

«Олимпийский турнир не бывает пресным и скучным, поэтому мы ожидаем красивых матчей, хорошей и захватывающей борьбы», — добавил Дмитрий Щербак.

Напомним, по случаю старта Олимпийских игр в Пекине, исполняющий обязанности министра спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин 4 февраля объявил флешмоб в поддержку сборной России. Жителям региона предложено снять на видео, как они катаются на лыжах, коньках, санках или играют в хоккей, а также любые другие зимние виды спорта, разместив контент в соцсетях с пожеланием удачи российским спортсменам под хэштегом #ROCyouagain.

Акцию уже поддержали тренеры и фигуристы школы Олимпийского резерва №2 Читы.

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