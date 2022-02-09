Тбилиси, 9 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Оппозиционным партиям Грузии нужно присоединиться к партии, основанной бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом в эфире телеканала «Пирвели» заявил экс-мэр Тбилиси, член ЕНД Гиги Угулава.

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«Национальное движение» должно стать «партией-зонтиком», где многие политики или политические группы войдут на этот корабль, будут бороться за свою повестку дня, но не смогут сохранить свою идентичность», — сказал Угулава.

По его словам, другие политические силы, формально войдя в ЕНД, смогут открыто создавать в партии фракции и так конкурировать с другими, добиваясь своих целей. По мнению бывшего мэра, «националы» благодаря этому получат больше голосов на выборах.

В других партиях не оценили предложение Угулавы, в том числе те, кто ранее входил в ЕНД. Лидер блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе заявил журналистам, что «уже изжили себя идеи — вся оппозиция вместе, все вокруг «Нацдвижения». Лидер партии «Европейская Грузии» Георгий Бокерия сказал, что объединение без ценностной основы «обречено на неуспех».

Стоит отметить, что ЕНД является самой крупной оппозиционной партией в Грузии. На выборах партия представляет себя как единственную партию, которая может бросить вызов правящей партии «Грузинская мечта».