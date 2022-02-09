Киев, 9 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Украина — терпеливая страна, в этом заключается её мудрость, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ответ на фразу президента России Владимира Путина о необходимости для Киева выполнять Минские соглашения.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Высказывание Путина Зеленский прокомментировал 8 февраля на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве. По словам украинского лидера, «Украина — очень терпеливая, потому что это мудрость».

Это важно и для Европы, и для России, добавил он, ведь благодаря терпению Украина не отвечает на провокации. Зеленский при этом согласился с тем, что Украина — красавица, но заявил, что «уже перебор», когда Путин назвал её «моя».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном Путин подчеркнул, что разрешить кризис в Донбассе можно только через выполнение Киевом Минских соглашений, хотя украинскому президенту Зеленскому не нравится ни один их пункт.

«Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — сказал российский лидер.

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