Москва, 9 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В День российской науки, 8 февраля, Российское общество «Знание» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ провело всероссийский просветительский марафон «Знание» о науке будущего». Впервые мультимедийные студии-лектории Общества работали параллельно в 5 городах: Вологде, Екатеринбурге, Казани, Сочи и Туле и объединили более 40 экспертов, государственных деятелей, молодых ученых — будущее и настоящее науки. Прямые трансляции смотрели во всех регионах страны, они собрали более 3 млн просмотров в сети Интернет.

geralt День науки, 08.02.2022

В недавно открывшихся студиях-лекториях Российского общества «Знание» представители науки, IT-индустрии, бизнеса, образования говорили об инновациях и прорывных изобретениях. Государственные деятели рассказали о мерах поддержки молодых ученых, поделились свежей региональной статистикой в научной сфере.

Максим Древаль, — С этой целью мы открыли девять постоянно действующих интеллектуальных пространств — медиа-лабораторий — в каждом федеральном округе. Эти студии станут местом притяжения для молодежи и трибуной для талантливых людей, лекторов, которые хотят найти свою аудиторию. Сегодня пять из них открыли свои двери для нашего просветительского марафона. И я надеюсь, что наши эксперты смогут, например, увлечь квантовой физикой даже самых убежденных гуманитариев». «Одна из главных задач Российского общества «Знание» — рассказать о науке доступно и увлекательно, познакомить с последними научными открытиями и изобретениями, которые меняют сегодня наш мир, а также через истории успеха современных ученых показать возможности для саморазвития. И мы стремимся сделать этот контент доступным каждому человеку по всей стране, — подчеркнул в своей приветственной речи генеральный директор Российского общества «Знание»— С этой целью мы открыли девять постоянно действующих интеллектуальных пространств — медиа-лабораторий — в каждом федеральном округе. Эти студии станут местом притяжения для молодежи и трибуной для талантливых людей, лекторов, которые хотят найти свою аудиторию. Сегодня пять из них открыли свои двери для нашего просветительского марафона. И я надеюсь, что наши эксперты смогут, например, увлечь квантовой физикой даже самых убежденных гуманитариев».

Гостей студии в Сочи встретила исполнительный директор Фонда развития инноваций в Краснодарском крае Ольга Лукашева, которая рассказала о мерах поддержки молодых ученых в регионе.

Автор «Фонд развития инноваций направлен на системную поддержку, ученые могут рассчитывать на помощь в продвижении своего продукта на рынок уже на стадии идеи. В программу вовлечены все ведущие вузы региона, — заявила Ольга Лукашева. — В «Воронку инновационных стартапов» включены различные направления: «Индивидуальная инновационная инициатива», «Отраслевой запрос» и «Акселерация участников проекта «Стартап как диплом».

Результатом работы фонда станет комплексная поддержка технологической бизнес-инициативы, формирование IT-сообщества региона и развитие различных отраслей экономики.

Директор Лаборатории «Сенсор-Тех», руководитель проекта ELVIS Денис Кулешов рассказал, как в России разрабатывают уникальную систему, которая позволит незрячим людям видеть. Вживленный нейроимплант носит название Elvis (от electronic vision). Имплант напрямую подает сигнал в ту зону мозга, которая отвечает за зрение. Внешней частью установки является обруч с камерой, с помощью которой картинка транслируется в мозг. То, что можно увидеть с помощью прибора, отличается от привычной картинки. Ученые называют это контурным зрением и картинку сравнивают с изображением из старого телевизора, но ученые сейчас работают над качеством. Исследования будут продолжаться дальше на обезьянах, а людям операции по установке нейроимплантов станут доступны в России в 2027 году.

В этот день в Сочи говорили о VR-обучении, о том, как получить электроэнергию из бактерий, как правильно термически обрабатывать продукты, чтобы они сохраняли свои полезные свойства, о клеточных технологиях.

В студии в Туле выступили Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин, Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов, председатель Комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко.

Автор «Наша задача — показать молодежи привлекательность научной карьеры. По поручению губернатора Алексея Дюмина с 1 января начались выплаты стипендий аспирантам в размере 10 тыс. рублей. В 2022 году в Тульской области пройдет конкурс мегагрантов. Его цель — привлечь ведущих ученых с мировым именем, которые будут создавать современные лаборатории в партнерстве с нашими предприятиями», — сказал Антон Емельяненко.

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин отметил, что Российское общество «Знание» — один из ключевых партнеров министерства, а онлайн-марафон — понятный и полезный для молодежи формат коммуникации.

Студию в Вологде открыла заместитель мэра города Вологды — начальник Департамента экономического развития Администрации города Вологды Светлана Пахнина.

Автор «В прошлом году в Вологде были определены стратегические цели до 2030 года. Сейчас мы двигаемся в направлении устойчивого развития, комфортного, экологического проживания; развиваем экономику замкнутого цикла. И всего этого невозможно добиться без поддержки науки», — отметила Светлана Пахнина.

Продолжил работу площадки в Вологде Полномочный представитель Губернатора области и Правительства области по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в городе Москве, победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. Алексей Лысов. По его словам, в регионе трудятся более 500 ученых и приоритетные направления их работы — это безопасность и противодействие терроризму, наносистемы, информационно-телекоммуникационные и интеллектуальные системы, робототехника, рациональное природопользование, повышение качества жизни и здоровья населения, энергоэффективность, промышленные технологии, новые материалы и животноводство. В Вологодской области эти сферы науки были выбраны, исходя из запросов общества, специфики промышленных производств и компетенций вузов.

В студии в Казани рассуждали о перспективах науки в Татарстане. Заместитель министра по делам молодежи Республики Софья Мустафина сообщила, что сейчас разрабатывается новая программа по развитию науки в регионе, в том числе, и для школьников, и студентов. Это грантовая, социальная, жилищная поддержка. Многие годы эффективно работают технопарки и бизнес-инкубаторы, которые выращивают новых ученых, помогают их проектам реализовываться.

Студент кафедры Реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ КАИ Дмитрий Кириченко в своем выступлении предложил экологичный метод очистки орбиты Земли от космического мусора, а главный конструктор по инновационным автомобилям ПАО КАМАЗ Сергей Назаренко рассказал о новых видах транспорта — беспилотниках и электромобилях.

На площадке в Екатеринбургевице-мэр уральской столицы по социальной политике Екатерина Сибирцева говорила об открытии новых школ в регионе, о формировании цифровой образовательной среды. «Дистанционное образование — это вынужденная мера, и это уже наша действительность. За время пандемии компетенции педагогов выросли, — подчеркнула спикер. — Сложно работать без обратной связи педагогам и не видеть глаза учеников. Сейчас при подготовке специалистов нужно закладывать специфику дистанционного обучения».

Отдельное место на марафоне было посвящено лекциям лауреатов премии Президента России в области науки и инноваций для молодых ученых. Накануне Президент России наградил трех исследователей за достижения в области сельского хозяйства, океанических процессов и ядерной физики.

Океанолог Арсений Кубряков из Морского гидрофизического института РАН — первый из Севастополя обладатель госпремии для молодых ученых. Он рассказал, как разные океанические процессы — штормы, вихри, речные выносы — влияют на экосистему. С помощью его работы, а также системы космического мониторинга и эффективных математических моделей появилась возможность определить, как динамика течений повлияет на морские флору и фауну. «Маленький самолет, дрон, теперь может определить скорость течения, рельеф дна», — отметил Арсений Кубряков.

Вторым из лауреатов президентской премии выступил доцент СПбГУ, старший научный сотрудник, ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова» НИЦ «Курчатовский институт» Леонид Скрипников. С помощью изучения тяжёлых атомов он смог встать на путь поиска новой физики.

Третий победитель — из Владивостока, биолог Александра Дубровина. Благодаря работе Александры в сельском хозяйстве уже в ближайшем будущем станет проще выводить новые сорта растений даже в сложных климатических условиях.

«Мы научились воздействовать на растение извне, обрабатывая его поверхность специальными растворами, — сказала Александра Дубровина, — И мы не создаем трансгенные организмы, а влияем так, чтобы не изменять структуру генов растений».

Трансляции марафона доступны для всех желающих на сайте Российского общества «Знание».Партнером всероссийского просветительского марафона «Знание» о науке будущего» является компания VK. Трансляции мероприятия можно посмотреть в официальных региональных сообществах Российского общества «Знание» в социальной сети ВКонтакте и на сайте просветительской организации: Вологда (программа, трансляция VK), Екатеринбург (программа, трансляция VK), Казань (программа, трансляция VK ), Сочи (программа, трансляция VK), Тула (программа, трансляция VK).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.