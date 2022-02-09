Чебоксары, 9 февраля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Чувашии увеличиваются расходы на реализацию государственной программы по развитию здравоохранения. Дополнительные средства направят на борьбу с коронавирусом. Соответствующее изменения будут рассмотрены на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Проектом постановления уточняется стоимость республиканской государственной программы «Развитие здравоохранения». Это связано с выделением из федерального бюджета и резервного фонда Чувашии дотаций на борьбу с коронавирусом и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Финансирование государственной программы увеличивается на 624,5 млн рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета — на 176,6 млн рублей, республиканской казны — на 406,6 млн рублей, средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашии — на 41,3 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения государственной программы на 2019 — 2035 годы составит 478,2 млрд рублей.