Джакарта, 9 февраля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в 2021 году экспорт продемонстрировал очень высокий рост, который составил 41,9%, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Одной из причин роста экспорта стала переработка железа и стали.

«Наш экспорт растет очень быстро, в 2021 году он вырос на 41,9%. Это самый высокий показатель в истории. Он обусловлен индустриализацией, переработкой железа и стали», — заявил Джоко Видодо.

Импорт вырос на 38,6%. Это свидетельствует об укреплении экономики Индонезии.

По словам главы государства, 2022 год станет импульсом для восстановления экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ревакцинация от коронавируса в Индонезии за последний месяц достигла лишь 2,73%.