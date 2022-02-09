Чита, 9 февраля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Резкий рост заражений коронавирусом в Забайкальском крае стал причиной, по которой власти региона готовят предложения о продлении ограничительных мероприятий по COVID-19. Подробности сегодня, 9 февраля, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы.

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Она обратила внимание минспорта региона на необходимость проанализировать весь календарь мероприятий, принять решение о проведении конкретных мероприятий, своевременно разработать регламенты и направить их на согласование в Управление Роспортребнадзора.

«Пока продление ограничений рассматривается до 1 марта. Если мы выходим сейчас на пиковую неделю по уровню заболеваемости, то в дальнейшем можем рассматривать вопросы уменьшения сроков продления по ряду ограничительных мероприятий. Остаются в силе ограничения на массовые мероприятия с участием детей, а также прежние требования к мероприятиям межрегионального и всероссийского значения», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае стала ещё более напряжённой: на 9 февраля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 111 638 (+1353 за минувшие сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии.

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