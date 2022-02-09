Киев, 9 февраля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Сумма в размере €1,2 млрд в виде кредитов и гарантий будет выделена правительством Франции Украине, 8 февраля сообщили в пресс-службе офиса украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В сообщении уточняется, что Киеву предоставят €200 млн кредита и финансовые гарантии на сумму €1 млрд. Под эти гарантии Украина сможет получить средства во французских банках на льготных условиях кредитования.

Украинские власти собираются использовать указанные займы для реализации некоторых проектов развития, согласованных с Францией. Такие программы предполагают привлечение Киевом французских поставщиков и подрядчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Европейская комиссия одобрила выделение Украине нового пакета макрофинансовой помощи в виде кредита размером €1,2 млрд.

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