Брюссель, , 18:17 — REGNUM Европейская комиссия одобрила новый пакет макрофинансовой помощи Украине в виде кредита размером 1,2 млрд евро, сообщает 1 февраля министерство финансов Украины.

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«Первый транш в сумме EUR600 млн безусловен и будет предоставлен сразу после вступления в силу … договоров. Предоставление второго транша в таком же размере будет обусловлено прогрессом, продемонстрированным Украиной в реализации согласованных сторонами краткосрочных мер по внедрению структурных реформ», — указано в сообщении украинского минфина.

В чём заключаются «согласованные краткосрочные меры» и «структурные реформы», не уточняется.

Минфин уточняет, что данное решение Еврокомиссии теперь должно пройти через Совет ЕС и Европарламент, после чего с Украиной будут заключены Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение.

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