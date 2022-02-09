Владивосток, , 07:47 — REGNUM Главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике министерства здравоохранения Приморья, заведующая Центром вакцинопрофилактики краевой детской клинической больницы Евгения Воробьёва предположила, что коронавирусная инфекция никуда не уйдёт.

Вакцинация Donland.ru

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«Я думаю, что инфекция уже никуда не уйдёт, она будет с нами параллельно существовать. Возможно, будут появляться новые штаммы. Когда наше население будет вакцинировано, тогда можно будет говорить о коллективной защите. Кроме этого, с учётом появления новых штаммов разрабатываются новые вакцины, которые будут действовать на все штаммы. Всё совершенствуется. Видимо, будем вакцинироваться вне эпидподъёмов COVID-19, а как вакцинация от гриппа — раз в год», — цитирует РИА VladNews Евгению Воробьёву.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за сутки почти на 2 тыс. увеличилось число амбулаторных больных с симптомами ОРВИ и COVID-19. На утро 9 февраля лечение проходят уже почти 13 тыс. жителей.