Владивосток, 9 февраля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике министерства здравоохранения Приморья, заведующая Центром вакцинопрофилактики краевой детской клинической больницы Евгения Воробьёва предположила, что коронавирусная инфекция никуда не уйдёт.

Donland.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

«Я думаю, что инфекция уже никуда не уйдёт, она будет с нами параллельно существовать. Возможно, будут появляться новые штаммы. Когда наше население будет вакцинировано, тогда можно будет говорить о коллективной защите. Кроме этого, с учётом появления новых штаммов разрабатываются новые вакцины, которые будут действовать на все штаммы. Всё совершенствуется. Видимо, будем вакцинироваться вне эпидподъёмов COVID-19, а как вакцинация от гриппа — раз в год», — цитирует РИА VladNews Евгению Воробьёву.

Читайте также: В Приморье отмечается значительный рост зараженных коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за сутки почти на 2 тыс. увеличилось число амбулаторных больных с симптомами ОРВИ и COVID-19. На утро 9 февраля лечение проходят уже почти 13 тыс. жителей.