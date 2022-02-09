Благовещенск, 9 февраля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Увеличение количества заразившихся коронавирусной инфекцией в Амурской области будет стремительным. Таков прогноз руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой. Своё мнение она высказала в эфире телеканала «Вести. Амурская область».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Приамурье нарастает циркуляция штамма COVID-19 «Омикрон», это подтверждают результаты исследования 40% от числа проб, направленных на анализ. При этом практически 90% жителей болеют в форме ОРВИ, а уровень госпитализаций составляет 17%. Столь низкого процента больных, попадающих в стационары с COVID-19 не было за весь период пандемии, подчеркнула Ольга Курганова. При этом она обратила внимание на огромную нагрузку на врачей на этапе амбулаторно-поликлинического лечения.

У тех, кто был вакцинирован или уже болел коронавирусом, заболевание протекает в лёгкой или очень лёгкой форме, отметила главный санитарный врач Приамурья.

«Наш прогноз на ближайшее время: стремительный рост заболеваемости будет наблюдаться. Как мы предполагаем, это две предстоящие недели. Какой далее спуск будет, зависит от нас всех. Мы не прекращаем носить маски и соблюдать социальную дистанцию», — призвала Ольга Курганова.

Как сообщало ИА REGNUM, в детских поликлиниках Благовещенска за неделю резко возросло количество обращений с симптомами ОРВИ. Нагрузка на врачей выросла в два раза. Жители Благовещенска сообщают об очередях в «красную зону» как детских, так и взрослых больниц.