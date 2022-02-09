Пекин, , 07:28 — REGNUM Китай решительно выступает против добавления 33 китайских предприятий в «непроверенный список» экспортного контроля США, призывая Соединенные Штаты исправить свои ошибки и вернуться на правильный путь взаимовыгодного сотрудничества, заявило Министерство коммерции КНР, передает 8 февраля агентство Синьхуа.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Используя контроль за экспортом в качестве инструмента политических репрессий и экономических издевательств, Соединенные Штаты в последние годы постоянно принимали односторонние меры для подавления предприятий, учреждений и отдельных лиц других стран, говорится в заявлении представителя министерства, отвечая на вопросы СМИ.

Такое поведение привело к трудностям и препятствиям для нормального экономического и торгового сотрудничества между предприятиями Китая и США, нанесло серьезный ущерб международным экономическим и торговым порядкам и правилам свободной торговли и создало серьезную угрозу глобальным промышленным цепочкам и цепочкам поставок, по словам пресс-секретаря.

«Это не соответствует ни интересам Китая, ни интересам Соединенных Штатов, ни интересам всего мира», — сказал пресс-секретарь.

Пресс-секретарь призвал американскую сторону немедленно исправить свои ошибки, вернуться на правильный путь взаимовыгодного сотрудничества и сотрудничать с международным сообществом, чтобы внести больший вклад в стабильность глобальных промышленных и производственно-сбытовых цепочек и восстановление мировой экономики.