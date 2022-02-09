Кемерово, 9 февраля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 9 февраля, медицинскую помощь получают 18 143 пациента с коронавирусом. Днём ранее — 16 540 пациентов, сообщает оперштаб региона.

Ковид-госпиталь

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За прошедшие сутки выявлен 1991 случай заражения коронавирусом. За это же время семь пациентов скончались, 381 человек выздоровел.

Всего в регионе зарегистрировано 108 868 случаев заражения коронавирусом, 88 747 человек выздоровели, 1978 пациентов умерли.