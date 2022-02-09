Шесть человек погибли при падении грузовика во Вьетнаме
Ханой, 9 февраля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Грузовик упал в обрыв в горном районе провинции Зялай во Вьетнаме, сообщает Вьетнамское информационное агентство (VNA).
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
По предварительным данным, 16-тонный грузовик, перевозивший сушеные плоды маниоки, ехал по шоссе, однако его водитель не справился с управлением и сорвался в обрыв. В результате ДТП погибли шесть человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Одного из пострадавших врачи выписали после осмотра. Других подробностей дорожной аварии не приводится.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Дагестане автобус столкнулся с коровой. В результате аварии пострадали два человека. Отмечалось, что пострадавших госпитализировали.