Ханой, 9 февраля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Грузовик упал в обрыв в горном районе провинции Зялай во Вьетнаме, сообщает Вьетнамское информационное агентство (VNA).

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, 16-тонный грузовик, перевозивший сушеные плоды маниоки, ехал по шоссе, однако его водитель не справился с управлением и сорвался в обрыв. В результате ДТП погибли шесть человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Одного из пострадавших врачи выписали после осмотра. Других подробностей дорожной аварии не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Дагестане автобус столкнулся с коровой. В результате аварии пострадали два человека. Отмечалось, что пострадавших госпитализировали.