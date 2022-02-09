Новосибирск, 9 февраля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Новосибирском метрополитене лидером по пассажиропотоку в 2021 году стала станция «Площадь Маркса». Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Nsk-metro.ru Станция «Площадь Маркса»

«Тройка станций Новосибирского метрополитена — лидеров по пассажиропотоку — не изменилась. На первом месте станция «Площадь Маркса», на которую приходится 18,9% всего пассажиропотока метрополитена. На втором месте вновь «Заельцовская» с 12,3% и на третьем месте — станция «Площадь Ленина» с 11,8%», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Новосибирский метрополитен из-за резкого роста общего числа заразившихся коронавирусом и снижения пассажироперевозки перешёл на вариантный график движения поездов.