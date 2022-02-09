Гавана, , 07:07 — REGNUM Встречу с председателем российского фонда «Сколково» Аркадием Дворковичем провел в кубинской столице Гаване президент Кубы Мигель Диас-Канель. Об этом глава республики написал 8 февраля на своей странице в Twitter.

Мигель Диас-Канель Kremlin.ru

Участники переговоров обсудили перспективы сотрудничества России и Кубы в области науки и технологий. Аркадий Дворкович прибыл в Гавану для участия в конгрессе в сфере высшего образования «Университет-2022».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Мигелем Диасом-Канелем, посвященные стратегическому партнерству РФ и Кубы, а также взаимодействию в международной сфере.

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