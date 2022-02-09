Москва, 9 февраля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. На сегодняшний день отсутствует полная уверенность в том, что штамм коронавируса «Омикрон» вытеснит штамм «Дельта». Об этом в интервью газете «Известия» заявил заведующий лабораторией биотехнологии Центра им. Гамалеи Сергей Альховский.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Хотя «Омикрон» сейчас явно доминирует, у меня нет абсолютной уверенности, что «Омикрон» стопроцентно вытеснит «Дельту», как «Дельта» вытеснила другие варианты, которые были до нее. Все-таки этот штамм очень сильно отличается антигенно и от «Дельты», и от предшествующих вариантов», — сказал Альховский.

По его словам, такая тенденция является свидетельством того, что иммунитет, полученный после заражения «Омикроном», через какое-то время после выздоровления «вряд ли будет эффективно работать против «Дельты» или похожих штаммов»: «В этом случае штамм «Дельта» имеет шанс и дальше циркулировать, конечно, в несравнимо меньшем объеме, но полностью не исчезая».