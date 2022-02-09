Уагадугу, , 07:51 — REGNUM Военная прокуратура Буркина-Фасо запросила 30-летний тюремный срок для бывшего президента страны Блеза Компаоре за убийство в 1987 году его предшественника, известного африканского революционера Томаса Санкары. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Судебное разбирательство по делу об убийстве было начато в прошлом году после того, как французские власти согласились обнародовать документы, в которых подробно описываются обстоятельства смерти Санкары. Компаоре должен предстать перед судом по обвинению в «подрыве государственной безопасности», «укрывательство трупа» и «соучастии в убийстве». Сам бывший глава Буркина-Фасо отрицает свою причастность к смерти Санкары, ведь он был его близким другом.

Помимо этого, буркинийские прокуроры требуют посадить на 30 лет Гиацинта Кафандо, который считается основным инициатором убийства Томаса Санкары и его сподвижников, а также вынести 20-летний тюремный Жильберу Дьендере, одному из командующих армией во время переворота 1987 года. Последний уже отбывает срок за попытку военного переворота в 2015 году.

Санкара был капитаном армии, когда пришел к власти в результате государственного переворота в 1983 году в возрасте 33 лет. Будучи последователем идей марксизма-ленинизма, он выступал против империализма и колониализма, часто вызывая гнев западных лидеров. Он и 12 его соратников были застрелены группой наемных убийц 15 октября 1987 года на заседании правящего Национального революционного совета. Их убийство совпало с переворотом, который привел к власти бывшего товарища Санкары по оружию Компаоре. Компаоре правил 27 лет, прежде чем был свергнут в результате народного восстания в 2014 году.