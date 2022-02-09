Бужумбура, 9 февраля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) возобновит оказание финансовой помощи Бурунди после того, как в прошлом году США приняли аналогичное решение. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

«Сегодняшнее решение о снятии ограничений является результатом мирного политического процесса, начатого с проведения всеобщих выборов в мае 2020 года и вселившего надежду в население Бурунди», — говорится в заявлении ЕС.

В 2016 году ЕС являлся крупнейшим донором помощи для Бурунди, предоставляя ей ежегодно 60 млн евро в год. Однако блок приостановил прямое финансирование властей за нарушение прав человека и неспособность прекратить насилия. В то время в восточноафриканской стране царили беспорядки после того, как бывший глава государства Пьер Нкурунзиза победил на выборах и был избран на третий срок.

Впоследствии в стране были проведены выборы и реформы, снижен уровень насилия. Все же, ЕС признает «сохранение проблем в области соблюдения прав человека, обеспечения благого управления, урегулирования внутренних конфликтов и установления верховенства закона».

Министр иностранных дел Бурунди Альберт Шингиро поблагодарил 27 государств-членов ЕС за снятие ограничений. Однако бурундийские неправительственные организации осудили этот шаг, отметив, что страна не сделала ничего, чтобы заслужить расположение европейских государств.

«США и ЕС могут надеяться, что их решения способствуют проведению реформ, но, скорее всего, это раззадорит нарушителей прав человека, которые уже совершают преступления совершенно безнаказанно», — подчеркнул директор африканского филиала Human Rights Watch Мауси Сегун.