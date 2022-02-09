Могадишо, 9 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. США запретили въезд нынешним и бывшим чиновникам из Сомали, обвиняемым в подрыве процесса строительства демократического режима. Вашингтон настаивает на проведении честных и транспарентных выборов в государстве Африканского Рога. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что визовые ограничения будут распространяться на тех, кто поощрял и участвовал в насильственных действиях в отношении протестующих, запугивании журналистов и представителей оппозиции, а также подтасовке голосов на выборах.

«Лучший путь к установлению устойчивого мира в Сомали — это быстрое проведение заслуживающих доверия выборов, — сообщил Блинкен, добавив, что сомалийские власти должны выполнить свои обязательства по принятию соответствующего законодательства к 25 февраля.

Сомали уже в течение долгого времени не может провести выборы нового руководства из-за существующих разногласий между президентом страны Мохамедом Абдуллахи Мохамедом и премьер-министром Мохамедом Хусейном Робле. В апреле попытка главы государства продлить свой четырехлетний срок полномочий на два года привела к тому, что военные группы на короткое время захватили власть в Могадишо. На этом фоне правительству приходится вести борьбу с исламистскими организациями.