Кемерово, 9 февраля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. В Кемеровской области сняты некоторые противокоронавирусные меры. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Теперь при посещении общественных мест и мероприятий не нужно предъявлять COVID-сертификат, сертификат о прививке или справку об отрицательном ПЦР-тесте.

Спортивные мероприятия разрешено проводить со зрителями при заполняемости не более 70%.

Предприятиям общественного питания разрешили работать с 23:00 до 06:00 (время местное).