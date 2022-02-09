Тегеран, 9 февраля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Тегеран и Маскат в первый день заседания совместной экономической комиссии достигли договоренностей о сотрудничестве по различным вопросам, заявил представитель министерства торговли Ирана 8 февраля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«19-е заседание совместной экономической комиссии Ирана и Омана проходит в Маскате», — сообщил Фарзад Пилтан, глава Арабского и африканского офиса Организации содействия торговле Ирана (TPO).

«Ожидается, что обе стороны подпишут несколько соглашений о сотрудничестве по итогам заседания совместной комиссии, которое состоится 9 февраля», — отметил Пилтан.

Говоря о переговорах между двумя сторонами, Пилтан заявил, что делегации начали обсуждение вопросов по сотрудничеству в сельском хозяйстве, здравоохранении, энергетике, транспорте, банковском деле и экономике. Стороны также намерены продолжить переговоры о взаимодействии в технологической, научной, образовательной и культурной областях.

Согласно данным, совместная комиссия Тегеран-Маскат возглавляется министрами торговли Ирана и Омана.