Петропавловск-Камчатский, 9 февраля, 2022, 06:12 — ИА Регнум. На Камчатке порядка 240 студентов колледжей и техникумов обучаются дистанционно из-за выявленных в группах больных COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в краевом правительстве.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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Всего закрыто 10 групп.

«Сегодня проводится мониторинг состояния здоровья учащихся техникумов и колледжей, те группы, где количество заболевших превысит 20%, отправятся на карантин, остальные приступят к обучению в очном формате», — уточнили специалисты.

Закрытых на карантин из-за COVID-19 классов в школах Камчатки нет.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб Камчатки 9 февраля изменил правила перевода школьников на «удалёнку» из-за контакта с больным COVID-19.