Лима, , 06:02 — REGNUM Новый состав кабинета министров, который стал четвёртым с июля прошлого года, привёл к присяге президент Перу Педро Кастильо. Церемония транслировалась 9 февраля в прямом эфире на странице администрации главы государства в Facebook.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Большинство членов предыдущего состава правительства, в том числе глава МИД Сесар Ланда, министр обороны Хосе Луис Гавидиа и министр экономики и финансов Оскар Грахам Ямаучи, остались на своих постах. Председателем кабинета министров стал конгрессмен Анибал Торрес Васкес, раньше возглавлявший министерство юстиции.

Новых руководителей получили министерство энергетики и шахт, минсельхозразвития, минздрав, минприроды и министерство по делам женщин.

Кастильо объявил об обновлении состава совета министров после увольнения главы МВД Авелино Гуильена и председателя правительства Мирты Васкес. При этом Васкес объяснила свой уход с поста тем, что среди советников президента Перу слишком много неадекватных людей.

Предыдущий состав кабинета министров был приведён к присяге главой Перу 1 февраля. Однако буквально на следующий день разразился скандал, в который был вовлечён конгрессмен Эктор Валер Пинто, который был назначен премьер-министром. Супруга Пинто обвинила его в домашнем насилии над собой и дочерью. После этого в парламенте заявили о недопустимости назначения Пинто на пост главы кабмина, после чего начались новые перестановки в совете министров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Перу Кастильо анонсировал приведение к присяге нового кабинета министров.

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