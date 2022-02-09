Якутск, 9 февраля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В ковидных госпиталях Якутии находятся 5,7% пациентов от числа всех заразившихся коронавирусом. Остальные якутяне — 94,3% — лечатся дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в оперативном штабе региона.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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За сутки в больницы попали 97 жителей республики с коронавирусной инфекцией, заразились — 2 950 (накануне — 2 708), выздоровели — 4 830 (днём ранее — 2 792).

По данным сайта стопкоронавирус. рф, доля госпитализированных в Якутии приблизилась к 10% от числа заболевших. Федеральный портал сообщает, что в среднем в больницы региона привозят порядка 240 пациентов с COVID-19 в день.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля оперштаб Якутии сообщал о госпитализации 95 человек, 21 из них — дети. Днём ранее на стационарное лечение перешли 40 взрослых и 14 детей.