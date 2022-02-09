Владивосток, , 04:48 — REGNUM В Приморье за сутки почти на 2 тыс. увеличилось число амбулаторных больных с симптомами ОРВИ и COVID-19. На утро 9 февраля лечение проходят уже почти 13 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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За минувшие сутки увеличилось и количество выявленных зараженных — 1517 против 1420 накануне. Основные симптомы у пациентов — осиплость голоса, насморк, першение или боль в горле, температура, слабость, одышка.

В Приморье с начала пандемии выявлено 121 679 носителей коронавируса, выздоровели 100 348 пациентов, скончались 1748 человек, в том числе за последние сутки — шесть.

«Мы — в фазе роста. Поэтому все ограничительные мероприятия в субъектах РФ, которые уже приняты, сегодня абсолютно необходимы и адекватны», — сказала глава Роспотребнадзора Приморья Анна Попова.

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Как сообщало ИА REGNUM, значительный рост заражённых коронавирусом зафиксирован во Владивостоке, в Артеме, Спасске-Дальнем, Пожарском, Черниговском и Хасанском районах Приморья.