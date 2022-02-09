Генсек ООН призвал власти Израиля и Палестины к расширению контактов
Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к властям Израиля и Палестины с призывом отказаться от любых односторонних шагов и незаконных действий, максимально расширить нацеленные на решение проблем двусторонние контакты. Об этом он заявил 8 февраля в ходе выступления на заседании комитета ООН по реализации прав палестинцев.
По словам Гутерреша, в настоящее время ситуация на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, «продолжает представлять значительный вызов международному миру и безопасности», а обещания о предоставлении палестинскому государству независимости «остаются невыполненными». В связи с этим необходима срочная «активизация совместных усилий в рамках резолюций ООН, международного права и двусторонних соглашений для разрешения конфликта и прекращения оккупации».
Генсек ООН подчеркнул, что любые односторонние шаги и незаконные действия, которые способствуют разжиганию затяжного конфликта, должны немедленно прекратиться.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид провёл с министром по гражданским вопросам Палестины Хуссейном аль-Шейхом переговоры, в ходе которых были затронуты ключевые вопросы, касающиеся будущего Палестинской автономии и региональной безопасности.
Читайте также: Госдеп США не считает действия Израиля апартеидом