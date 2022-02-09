Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к властям Израиля и Палестины с призывом отказаться от любых односторонних шагов и незаконных действий, максимально расширить нацеленные на решение проблем двусторонние контакты. Об этом он заявил 8 февраля в ходе выступления на заседании комитета ООН по реализации прав палестинцев.

ИА REGNUM Израиль и Палестина

По словам Гутерреша, в настоящее время ситуация на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, «продолжает представлять значительный вызов международному миру и безопасности», а обещания о предоставлении палестинскому государству независимости «остаются невыполненными». В связи с этим необходима срочная «активизация совместных усилий в рамках резолюций ООН, международного права и двусторонних соглашений для разрешения конфликта и прекращения оккупации».

Антониу Гутерреш «Воодушевлён недавними контактами между представителями израильских и палестинских властей. Призываю обе стороны расширить данные контакты для решения политических проблем».

Генсек ООН подчеркнул, что любые односторонние шаги и незаконные действия, которые способствуют разжиганию затяжного конфликта, должны немедленно прекратиться.

«Разжигание насилия ведёт в никуда и должно быть отвергнуто всеми».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид провёл с министром по гражданским вопросам Палестины Хуссейном аль-Шейхом переговоры, в ходе которых были затронуты ключевые вопросы, касающиеся будущего Палестинской автономии и региональной безопасности.

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