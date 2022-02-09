Сантьяго, 9 февраля, 2022, 03:39 — ИА Регнум. В Чили отмечают рост числа нападений на медицинские работники на фоне высокой загруженности медицинских учреждений из-за пандемии и увеличения времени ожидания. В социальных сетях получило популярность видео, на котором женщина избивает и оскорбляет дежурного психолога.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Как сообщает чилийское новостное агентство Emol, некоторые центры первичной медико-санитарной помощи потребовали увеличения присутствия полиции и проведения кампаний по сдерживанию насилия.

Габриэла Флорес,президент Национальной конфедерации муниципальных работников здравоохранения 8 февраля напомнила о требовании конфедерации об установлении ответственности за агрессию в отношении медработников.

Также Флорес подчеркнула, что полицейские нередко приезжают через один-два часа, когда возмутители спокойствия уже покидают больницы. Представительница профсоюза отметила важность создания тревожных кнопок для вызова полиции, чтобы стражи порядка могли своевременно выехать на охрану врачей.