Богота, 9 февраля, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Оползень, вызванный проливными дождями, унес жизни четырнадцати человек в районе Ла-Эснеда города Перейра 8 февраля. Спасательные службы и местные жители продолжают поиски пропавших под завалами. В спасательной операции участвуют пожарные, гражданская оборона, полиция и армия.

Galeria del Ministerio de Defensa del Perú Оползень

Как сообщает колумбийское новостное агентство El Colombiano, по данным на 12:20 (20:20 по Москве) число умерших возросло до 14 человек, из них трое детей. Национальная группа управления рисками сообщает, что в результате стихийного бедствия пострадали не менее 35 человек.

Глубина болота, образовавшегося в результате схода оползня, составляет от 3 до 4 метров. Власти города сообщают, что для устранения его последствий потребуются два мощных насоса.

Это уже не первый раз, когда часть горы Авенида-дель-Рио рушится на Перейру. 6 октября 1976 года, как сообщают местные СМИ, оползень унес жизни 71 человека.