Киев, , 00:53 — REGNUM Заражение коронавирусом было выявлено у главы минобороны Украины Алексея Резникова. Об этом сам руководитель украинского военного ведомства сообщил 8 февраля в своём Facebook.

Министр обороны Украины Алексей Резников President.gov.ua

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Резников уточнил, что самочувствие у него хорошее, сам он находится на самоизоляции, но в рабочем режиме. Глава минобороны Украины пояснил, что благодаря современным средствам связи он может сохранить «непрерывный режим работы».

Также Резников пояснил, что заражение новым штаммом коронавируса он переносит гораздо легче, чем во время первой волны, благодаря ранней вакцинации.

Напомним, в первый раз коронавирусом Резников заразился в 2020 году, когда он занимал пост вице-премьера Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине за сутки было выявлено 23 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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