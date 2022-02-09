Москва, 9 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц постарается отвязать обсуждение ситуации на Украине от процесса сертификации трубопровода «Северный поток — 2». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Так он прокомментировал уклончивую позицию германского лидера в отношении данного газопровода в контексте ситуации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Поскольку «Северный поток — 2» является совместным германско-российским проектом, альтернативы которому в ближайшее время не предвидится, канцлер Шольц постарается отвязать обсуждение ситуации на Украине от процесса сертификации трубопровода, — сказал Кошкин. — Сегодня и руководство ФРГ, и немецкие избиратели понимают, что политике и евро-атлантической лояльности явно не стоит перевешивать экономику в газовой области. Сейчас ФРГ не может остановить импорт газа и избежать при этом коллапса энергетики из-за «зеленого» энергоперехода. При этом хорошо известно, что Украина как наиболее нестабильный партнер по транзиту газа всегда выступала главным дестабилизатором поставок и в перспективе таким и останется независимо от реальной ситуации в Донбассе и на границе с Россией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов объяснил, почему Германия не спешит занять категорическую позицию по вопросу о газопроводе «Северный поток — 2».