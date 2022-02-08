Рим, 8 февраля, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Необходимость охраны окружающей среды, экосистем и биологического разнообразия будет упоминаться в Конституции Италии, соответствующий законопроект был утвержден нижней палатой парламента во вторник, 8 февраля.

Италия

«За» проголосовали 468 депутатов, против — 1, еще шесть парламентариев воздержались.

Поскольку ранее сенат страны также поддержал данный законопроект более чем двумя третями голосов, референдум по этому вопросу не понадобится.