Берлин, 8 февраля, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом прояснила одну вещь — Берлин и Вашингтон всё ещё не на одной волне, когда речь заходит о России, заявил австрийский эксперт по международной политике, профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт, передаёт 8 февраля агентство Tagesschau.

Олаф Косинский Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Во время своей недавней поездки в Вашингтон канцлер Олаф Шольц стремился подчеркнуть приверженность Германии союзу с США в нарастающем украинско-российском кризисе.

«Несмотря на то, что они выступили единым фронтом, их заявления также выявили разногласия в подходах Берлина и Вашингтона к России», — сказал Манготт, отметив, что Германия и США могут не прийти к согласию в выработке ответа в случае «вторжения» России на Украину.

Шольц в ходе встречи с Байденом заявил, что две страны будут «действовать сообща», при этом союзники согласовали «далеко идущие меры против России».

Тем не менее эксперт указал, что между Германией и США существуют разногласия, особенно в отношении трубопровода «Северный поток — 2» и потенциальных санкций в отношении России.

«Было действительно заметно, что после того, как Байден подтвердил, что «Северный поток — 2» не будет реализован в случае российского вторжения на Украину, Шольц не хотел так же прямо заявлять об этом», — отметил Манготт.