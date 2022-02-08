Рим, 8 февраля, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Средняя стоимость бензина на заправках с самообслуживанием в Италии выросла до 1,819 евро за литр, дизеля — до 1,69 евро за литр, сообщили в профильном национальном агентстве во вторник, 8 февраля.

Бензин

Бензин подорожал до максимума с октября 2012 года, дизель — до уровня, зафиксированного в марте 2013 года.

На заправках с обслуживанием средняя стоимость литра бензина составляет 1,955 евро, дизеля — 1,834 евро.