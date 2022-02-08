Мурманск, 8 февраля, 2022, 22:28 — ИА Регнум. В Мурманской области за неделю выявили 157 нарушений антиковидного режима. Проверки проводились в общественных учреждениях и на транспорте, сообщает Мурманский Вестник.

Цитата из к/ф «Хроники хищных городов» реж Кристиан Риверс. 2018. Новая Зеландия, США В маске

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«За неделю составлено 25 протоколов. Также на прошлой неделе судами вынесено 18 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму более 55 тысяч рублей», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за последние сутки коронавирус унёс шесть жизней.