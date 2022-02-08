Архангельск, 8 февраля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В Архангельске открыли второй центр экспресс-тестирования на ковид. Таким образом, в регионе работают шесть пунктов быстрой проверки на инфекцию, сообщает областное правительство.

Https://pixabay.com Тест

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Напомним, что первый центр открылся 2 февраля в Архангельске на пл. Ленина. Теперь пройти тестирование также можно в центре на базе больницы №4. Кроме того, экспресс-тестирование доступно в Северодвинске, Новодвинске, Коряжме и поселке Октябрьский Устьянского района.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, для использования в центрах закуплено 200 тысяч тест-систем. Они обладают высокой чувствительностью при небольшой вирусной нагрузке.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области с COVID-19 госпитализировали 191 пациента.