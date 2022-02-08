Гуанси-Чэжуанский автономный район, , 20:22 — REGNUM Власти Китая выражают озабоченность эпидемической ситуацией, сложившейся в Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР), где с начала новой волны эпидемии отмечено в общей сложности 112 случаев заражения коронавирусной инфекций, включая бессимптомные случаи. В понедельник, 7 февраля, в городе Байсэ выявлены 64 новых подтвержденных случая. Об этом 8 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, что решением Государственного комитета по делам здравоохранения КНР в проблемный регион направлена рабочая группа для контроля оперативных мер профилактики и борьбы с инфекцией.

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В число мероприятий, контролируемых рабочей группой, входит массовое тестирование, отслеживание лиц, имевших близкие контакты с заболевшими, эпидемиологические расследования. Об этом на пресс-конференции сообщил ответственный сотрудник Госкомитета Хэ Цинхуа. К числу факторов, которые обусловили распространение инфекции в ГЧАР, отмечена скрытая передача вируса в ходе активных перемещений людей во время проходящего в Китае Праздника Весны.