Киев, 8 февраля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Командно-штабные учения «Метель-2022» начались на Украине, сообщает 8 февраля пресс-служба генштаба украинских вооружённых сил.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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Отмечается, что манёвры проводятся с целью «приобретения и наращивания оперативных возможностей» военных «осуществлять управление войсками (силами) в ходе ведения оборонных действий в кризисном районе».

Также указывается, что учения украинские военные будут вести до конца месяца: отдельных их этапы будут проходить в разных регионах.