Эксперт: Макрон объявил о вступлении в силу плана «Клемансо»
Москва, 8 февраля, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Президент Франции — англофил и сторонник НАТО, и в рамках своих убеждений уже направил боевые корабли в Южное Средиземноморье. Об этом 8 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.
«Макрон остаётся одним из самых верных сторонников англосаксонской линии на шахматной доске французской политики», — заявил эксперт.
Политолог уверен, что французский народ не любит британцев и американцев (хотя и признаёт их несомненный успех в достижении господства над западным миром). Макрон — по определению англофил и в ещё большей мере, чем Николя Саркози, приверженец полного растворения Франции в Североатлантическом альянсе.
Слова французского президента «о смерти головного мозга НАТО» следует понимать не как приговор альянсу, а как «конструктивную критику», направленную как раз на усиление НАТО и наращивание его дряблых мышц, полагает политолог.
Именно поэтому, ещё до утверждения плана очередной милитаризации Чёрного моря, Макрон уже объявил о вступлении в силу плана «Клемансо» и посылке в Южное Средиземноморье своего авианосца для поддержки палубной авиацией манёвров НАТО в непосредственной близости от российских берегов, напомнил Артамонов.
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон посетил Россию и провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После этого он отправился в Киев и заявил о достижении деэскалации на украинском направлении.