Липецк, 8 февраля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В Липецкой области 274 подростка привились вакциной «Спутник М». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Вакцина «Спутник М» предназначена для иммунизации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Препарат двухкомпонентный, как и «Спутник V». В его составе доза действующего вещества в пять раз ниже, чем во «взрослой» версии. Вакцинация детей до 15 лет детей проводится с письменного согласия родителей.

Из взрослых в регионе привиты 743,8 тыс. человек, 127,2 тыс. вакцинированы повторно. План выполнен на 86,7%. Двукратно привиты 720,3 тыс. человек.