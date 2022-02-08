Москва, 8 февраля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Во вторник, 8 февраля площадке Общественной палаты РФ в Москве проходит Форум цифровой безопасности Cyber Security Day 2022. В открытии мероприятия приняли участие отраслевые эксперты, представители Госдумы и Министерства цифрового развития.

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Рифат Сабитов, отметивший, что основными вопросами развития онлайн-отрасли сегодня является защита персональных данных, защита детей и подростков в Сети, а также создание официальных представительств ИТ-гигантов в российской юрисдикции. «Каждый гражданин нашей страны, да и вообще в мире вовлечен в цифровое пространство в той или иной степени. Это и госуслуги, и образовательные процессы и коммуникации на онлайн-платформах крупнейших ИТ-корпораций», — заявил председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, отметивший, что основными вопросами развития онлайн-отрасли сегодня является защита персональных данных, защита детей и подростков в Сети, а также создание официальных представительств ИТ-гигантов в российской юрисдикции.

Как рассказал председатель Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»), ключевой задачей с точки зрения законодателей остается создание безопасной интернет-среды, «где пользователи не будут становится жертвами каких-либо противоправных действий, кибербуллинга, и травли».

«Безопасность в сети означает, что наши граждане не окажутся жертвами мошенников, а наши дети не станут жертвами педофилов и групп смерти», — уточнил он.

Александр Хинштейн отметил также, что благодаря усилиям государства удалось затормозить взрывной рост киберпреступности, однако указал на необходимость дальнейшей работы в этом направлении. Не менее серьезную угрозу, по мнению парламентария, представляет массовое распространение фейков и деструктивного контента.

«В течение длительного периода времени основные ИТ-площадки, в первую очередь иностранные, отказывались от диалога с нашим государством и не соблюдали наше законодательство. Все требования, направленные Роскомнадзором в адрес Twitter и касались того, что в любых странах мира является абсолютным злом: педофилия, пропаганда наркотиков, подростковый суицид», — сообщил он.

В качестве «адекватной и разумной меры» Александр Хинштейн назвал оборотные штрафы к онлайн-платформам, впервые назначенные ИТ-гигантам в декабре 2021 года.

«С точки зрения нашей судебной практики это огромные штрафы [7 млрд и 2 млрд рублей для Google и Facebook соответственно]. Но с точки зрения тех штрафов, которые накладываются на эти же площадки на уровне ЕС или других государств — — они в десятки, а то и в сотни раз ниже их», — подчеркнул депутат. Он также указал на важное значение закона о «приземлении» крупнейших онлайн-платформ.

«Принятие закона о приземлении стало ключевой вехой в развитии российского законодательства в области информационных технологий. Своеобразным фундаментом, на основе которого должны работать и другие законы о цифровой среде. … Без полноценного приземления мы не в силах выстроить эффективную работу как регулятора, так и самих пользователей. … Никто из российских граждан в американском суде не сумеет защитить и отстоять свои права. Для защиты наших граждан такого рода разбирательства должны происходить как минимум в российской юрисдикции», — заключил Александр Хинштейн.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов сообщил, что российские правовые инициативы находят отклик в зарубежной законодательной практике и также сталкиваются с сопротивлением крупнейших цифровых корпораций.

«Вы прекрасно знаете, что Евросоюз пошел по пути РФ и обязывает хранить на серверах ЕС данные пользователей, в частности той самой метавселенной Facebook. Соответственно соцсеть, которая является монополистом в Европе, начинает процесс похожий на шантаж, заявляя «мы будем настаивать на обмене данных и хранении данных, том числе и в США, и можем оставить без соцсетей всю Европу», — рассказал он.

По мнению депутата, возникновение подобной ситуации может быть выгодно российскому цифровому бизнесу, способному предложить европейским пользователям альтернативные онлайн-площадки.

«Мы сейчас можем попробовать продемонстрировать наши конкурентные преимущества. Если с европейского рынка будет уходить Facebook, у нас есть наши российские соцсети, которые могут попытаться завоевать этот рынок в конкурентной борьбе. Я видел бы это как правильное приложение наших мощностей», — заявил он, отметив необходимость государственной поддержки отечественного ИТ-сектора и создания для него экспериментальных правовых режимов.

В свою очередь, генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский отметил, что для повышения цифровой грамотности граждан важное значение имеет создание полезного контента по теме информационной безопасности.

«Интерес к теме информационной безопасности с годами всё больше растёт. Чем больше человек читает и заимствует опыт, тем больше он готов к разным ситуациям в жизни, с которыми сталкивается. Всё, что происходит в виртуальном мире и онлайне, это тоже опыт и накопление. Чем больше мы будем смотреть качественного контента, тем больше будет вырабатываться «прививка» от интернет-мошенничества и т.д. ИРИ финансирует контент в интернете. В 2020 году среди победителей конкурсов не было проектов по безопасности данных, а в 2021 году проекты по теме безопасности финансированы уже на 200 млн рублей», — сообщил он.

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин, также принявший участие в открытии Форума, подчеркнул необходимость изучения влияния искусственного интеллекта на пользователей. По словам эксперта, ключевая проблема заключается в том, что, принимая юридически значимые решения о блокировке контента или банковских карт, алгоритмы не несут за них никакой ответственности. Он отметил, что пользователи должны иметь возможность защититься от ошибок, допущенных искусственным интеллектом, для чего должны быть созданы соответствующие механизмы апелляции.

Участники мероприятия также указали на важное значение саморегулирования онлайн-пространства в части борьбы с деструктивным контентом и защиты несовершеннолетних пользователей от его влияния. Одним из примеров объединения рынка является Альянс по защите детей в цифровой среде, созданный российскими ИТ-компаниями в ноябре 2021 года.

Антон Шингарев. «Мы, интернет-компании, телекомоператоры, отвечаем за то, что происходит в инете и должны что-то делать для того, чтобы создать безопасную и комфортную среду для детей. В рамках Альянса у каждой компании есть ряд вещей, которые она развивает и продвигает. Например, VK взялись за тему кибербуллинга. Согласно опросу, это самая большая проблема для детей, поскольку более четверти несовершеннолетних пользователей проводят в гаджетах все свободное время. Более 80% россиян считают, что подростки недостаточно защищены [от цифровых угроз]», — сообщил председатель Альянса

Он также заявил о запуске в поддержку в поддержку Хартии «Цифровая этика детства» акции #МояХартия, к которой в ходе церемонии открытия Cyber Security Day 2022 присоседились Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), РОЦИТ, АНО «Диалог», Институт развития интернета (ИРИ), Координационный центр доменов .RU/.РФ и компания «Мой офис».