Ново-Огарево, Московская область, 8 февраля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Для работ в оценке вклада России в изменение климата и предотвращения возможных негативных последствий потребуется создать принципиально новые направления и даже отрасли. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Заседание Совета по науке и образованию с Путиным – трансляция»

«Мы все понимаем, насколько сложны и каков объём предстоящей работы, задачи, которые мы сформулировали. Научно-технологические проекты подобного масштаба — они не так часто реализуются в нашей стране, особенно современной истории. Речь сейчас идёт не просто о разработке отдельных уникальных решений… по отдельным направлениям уже сформулированы направления работы. Но задача заключается в том, чтобы сформировать в нашей стране принципиально новые направления, а в известном смысле, может быть, даже и отрасли», — заявил Путин.

«Сконструировать и наладить выпуск собственного, самого передового оборудования и средств производства. Чрезвычайно важно для того, чтобы повысить уровень нашей технологической независимости», — указал он.