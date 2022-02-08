Вашингтон, 8 февраля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Законодатели в Колорадо и ещё ряде американских штатов разрабатывают законопроекты о защите работников избирательных комиссий на фоне растущих разногласий вокруг результатов президентских выборов в США, сообщает 8 февраля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В рамках нового закона будет запрещено запугивать и угрожать должностным лицам, ответственным за проведение выборов. Законопроект, авторами которого являются демократы Моника Дюран и Эмили Сирота, также предоставляет работникам избирательных комиссий более надежную защиту.

Напомним, почти через пять месяцев после того, как Джо Байден был объявлен президентом США, штат Аризона начал собственную проверку миллионов бюллетеней.