Красногорск, 8 февраля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. России нужен собственный достоверный механизм оценки данных о вкладе России в изменение климата. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Нам нужен именно целостный, единый и, безусловно, достоверный механизм сбора и оценки данных о вкладе нашей страны в изменение концентрации климатически активных газов в атмосфере. В этой связи считаю необходимым в рамках наших инновационных программ сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов и поглощения веществ, оказывающих прямое влияние на изменение климата», — заявил Путин.

«Она призвана обеспечить сбор данных о выбросах углерода. И, что крайне важно, правильно оценить возможности наших лесов, других природных экосистем поглощать парниковые газы из атмосферы», — указал он.

Для запуска такой системы мониторинга предстоит наладить выпуск отечественного передового оборудования для измерения как с земли, так и из космоса, указал он, а также алгоритмы высокоточных расчётов и так далее.

«Наши данные должны быть признаны в мире, использоваться для принятия глобальных решений по климату», — подчеркнул президент.